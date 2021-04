Cruz Azul, con mentalidad fortalecida y sin miedo a encarar la Liguilla

Luego de perder la posibilidad de imponer una marca histórica de triunfos en el futbol mexicano, Cruz Azul se siente más fuerte que nunca para finalizar de forma perfecta la Fase Regular.

Antes de enfrentar al Atlético de San Luis en un partido que luce a modo para los cementeros, Juan Reynoso se encargó de sondear a su escuadra para descartar cualquier sentimiento de decepción o enojo entre los protagonistas de lo que ya es una histórica campaña.

Pero el estratega y su cuerpo técnico se llevaron han enorme sorpresa cuando vieron a una plantilla fuerte, enfocada y sin miedo a encarar la Liguilla. Los jugadores le hicieron saber que están más fuertes que nunca, sabían que en algún momento podían ser frenados, pero ahora saben que nada es suficiente para quitarles el sueño de la novena.

El discurso en durante la semana siempre fue el mismo: unión y trabajo. Los elementos del equipo no creen en el pasado y no sienten ninguna presión, pues saben que no han perdido nada y que han brillado hasta el momento.

Por tal motivo, Reynoso se siente tranquilo y con la mira puesta en ofrecerle más armas a su escuadra de cara a la fase final, donde evitarán a toda costa un nuevo fracaso .

El discurso a inicio de temporada caló en los jugadores celestes, pues saben que es la última oportunidad de muchos para hacer historia.

Ahora, el compromiso es cerrar la fase regular sin derrotas, empezando con los potosinos, y después pensar en definir las series de Liguilla como visitantes, condición en la que mejor han lucido en el torneo.

