Cruz Azul: Dávila aseguró que ofertas europeas por sus jugadores son un "insulto"

Álvaro Dávila, presidente deportivo de Cruz Azul, expresó su sentir sobre las ofertas del futbol europeo que han llegado a su escritorio para buscar a jugadores celestes.

“Se me hace un insulto las ofertas que han llegado. Un insulto para el mismo jugador y el jugador no lo toma así. Si ellos sienten que no los merecemos en México y que son jugadores internacionales, llega una oferta que es de risa, no entiendo cómo ellos pretenden hacer una carrera con un club que ni siquiera los está valorando”, opinó Dávila en entrevista para Fox Sports.

El presidente también hizo mención al compromiso que espera de los futbolistas en relación con el contrato que tienen. “Hay un contrato, se tienen que cumplir los contratos. Si no quieren firmar con nosotros, de menos que cumplan el periodo que les queda”.

Dávila también resaltó que en Cruz Azul no se bloquea el crecimiento de los jugadores, pero que estas situaciones deben manejarse con especial cuidado pues hay muchos intereses económicos de por medio.

