Cruz Azul: Ignacio Rivero, el 'as bajo la manga' del equipo celeste

Desde que llegó a Cruz Azul, Ignacio Rivero se ha consolidado como el as bajo la manga de Juan Reynoso, pues ha sido requerido en varias posiciones dentro del terreno de juego y en este Clausura 2022 no es la excepción, ya que se desempeña como extremo izquierdo ante la falta de un último refuerzo, pero mientras la directiva cierra la plantilla, el uruguayo se pone a disposición de la institución para apoyar al equipo.

“Es un as o una herramienta que tiene el cuerpo técnico y mis compañeros, es un plus para todos. Obviamente a veces el trabajo que hace uno en otra posición capaz que no es tan vistoso, pero me pongo el overol, lucho por esta institución y doy lo mejor de mí, eso siempre me caracteriza como jugador", aseguró el uruguayo en entrevista exclusiva a RÉCORD.

Aunque no ha podido desempeñarse en su posición habitual, Rivero se toma de buena manera su participación con La Máquina, incluso se siente cómodo generando la competencia interna dentro del plantel.

“Cuando era chico era más difícil, en ese entonces piensas que no te ganas un lugar específico porque te están moviendo de lado a lado, pero hoy lo veo de otra forma, es mi rol y así la asumo, voy a ser la competencia del lateral derecho, del centrocampista y del extremo, siempre en buena ley y jugará el que mejor esté “, explicó .

Aunque Cruz Azul no tuvo un gran torneo después de conseguir la novena, el futbolista sudamericano señaló que el hambre de triunfo está presente en el grupo y a nivel personal , pues recordó lo mucho que le costó en su carrera llegar a un equipo grande.

“Estoy muy feliz aquí, luché tanto por llegar a un club así de grande como Cruz Azul, nada más había sido campeón una vez, así que quiero seguir consiguiendo cosas importantes, es algo increíble y quiero ir por más”, apuntó.

CONTENTOS POR INICIO PERFECTO

El uruguayo resaltó que La Máquina ha tenido un arranque de ensueño en el Clausura 2022, por lo cual están en el camino para recuperar la mejor versión del equipo de Reynoso.

“Este comienzo es bueno para nosotros, en la era Reynoso no se había conseguido arrancar con dos victorias, el torneo que fuimos campeones arrancamos con dos derrotas y hoy tenemos seis puntos muy importantes. Sabemos que luego de haber logrado la novena, en el torneo que le siguió no fue lo ideal, había cosas por mejorar, entonces es volver a esa línea de trabajo.

“Hubo autocritica, cada uno sabe lo que hizo bien y mal y de ahí uno parte para mejorar y buscar lo que nos dio para lograr cosas importantes”, dijo Rivero.

ARROPARON A REFUERZOS

Por último, Rivero habló de la adaptación de los nuevos refuerzos y de cómo han hecho todo lo necesario para hacerlos sentir como en casa.

“Ellos lo han dicho, llegaron a una gran institución donde están felices , nosotros los arropamos y nos pusimos a la orden para ver si necesitan algo, que estén cómodos y se ha visto dentro del campo. Son chicos jóvenes con mucha talento, la calidad del grupo ha crecido gracias a ellos y eso nos dará frutos mañana”, expresó.

