Cruz Azul: Iván Morales reveló que el 'Bam Bam' influyó para llegar a La Máquina

Iván Morales fue uno de los flamantes refuerzos de Cruz Azul de cara al Clausura 2022. El chileno reveló que Iván 'Bam Bam' Zamorano y otros compatriotas influyeron para arribar a la Liga MX.

"La verdad es que obviamente es difícil salir de Santiago y cerca de mi familia pero estoy muy contento porque yo no soy de Santiago yo soy del sur de Chile y salí muy joven de mi casa y ya me había tocado estar solo y ahora vengo acá y espero que mi familia pueda venir y como te digo hay muchas jugadores chilenos que han venido acá y me han hablado muy bien de aquí y de LaLiga también está Iván Zamorano que me han hablado muy bien y eso me animo para venir", mencionó para TUDN.

“Obviamente (Esteban) Pavez que hizo la pretemporada conmigo en Colo Colo, después está Vegas en Monterrey, (Claudio) Baeza, jugadores que en León y me hablaron muy bien del club y de la Liga, entonces eso me motivó bastante y me dieron muy buenas referencias", agregó.

De igual forma, el chileno ya sueña con ganar títulos con La Máquina y cuenta que es lo que puede aportar al equipo.

"La verdad es que obviamente siempre muchas ganas y mucho compromiso después en el juego yo soy un nueve de ir hacia delante y nada como te digo para mí lo más importante son las ganas y el compromiso que tengo con el club y demostrar dentro de la cancha.

"Por ahora obviamente hacer lo que nos toca lograr el campeonato la Concacaf y me tiene muy motivado y ojalá podamos salir campeones de todo lo que disputemos", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: SÓLO HA GANADO CINCO DE 17 PARTIDOS VS SANTOS EN EL ESTADIO TSM