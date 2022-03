Cruz Azul: Juan Reynoso desea que 'cruzazulear' se utilice cuando La Máquina remonte

Gracias a la anotación de Ignacio Rivero, con la que Cruz Azul pudo sacar el empate de último momento ante Tigres; el entrenador Juan Reynoso espera que se le dé un nuevo significado a la palabra 'cruzazulear' y que no solo sea en los malos momentos.

"Empatarlo o ganarlo al final, lo que avalaba yo mucho cuando llegué, que 'cruzazulear' sea esto lo de hoy que en desventaja vas y buscas; eso es cruzazulear para mi. Ojalá se generé esa nueva identidad y esa nueva dinámica entre nuestros aficionados y los jugadores que pasen por este club", indicó.

A pesar del empate, Tigres y Cruz Azul siguen encendidos y como dos de las potencias más caras de la presente temporada, Máximo Reynoso aseguró que La Máquina muestra una identidad y un amor propio.

"Los rivales también se preparan, plantean un partido para neutralizarlo y sorprenderlos y esa es la esencia de la liga mexicana. Esperemos que a través del tiempo nos vayamos consolidando en lo individual y colectivo, y resolvamos los partidos mucho antes", señaló.

Finalmente, ante la excesiva carga de trabajo que ha tenido Cruz Azul entre los compromisos de la Liga MX y la Concachampions, el entrenador Juan Reynoso comentó que el desgaste físico se ha visto reflejado en sus jugadores. Sin embargo, el maquinista quedó satisfecho con el trabajo que hizo cada uno de los celestes en el Volcán.

"Me quedo con la reacción del equipo, me quedo con que los cambios entraron y aportaron, pero también me quedo con algo que dije y alguno de ellos se sonrojaron. Se lesionó Vigón, se lesionó Cata, varios acalambrados. No puede ser que los de la MLS van a llegar descansados contra nosotros y nosotros vamos a llegar con una seguidilla de partidos", apuntó.

