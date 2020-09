Cruz Azul: Misael Domínguez reconoció que le falta ayudar a la defensiva

La afición ha exigido minutos de arranque para Misael Domínguez, quien se ha convertido en un revulsivo importante para Cruz Azul; sin embargo, el joven futbolista reconoció que aún le queda mucho por mejorar para ganarse un lugar en el once de La Máquina.

"Uno siempre busca estar en el once titular, ahora me toca estar de revulsivo y aprovechar los minutos que me da Robert. En lo personal creo que me falta defender más, ayudar un poco más el equipo por ahí, pero voy a seguir trabajando", dijo Misael Domínguez

A pesar de no ser un titular indiscutible, Misael Domínguez ha ganado confianza con los minutos disputados en el Guard1anes 2020, pero sobre todo con el apoyo de la nación celeste que ha abarrotado las redes sociales con su nombre y el de su amigo Alexis Gutiérrez.

"Siento felicidad porque eso quiere decir que estoy haciendo bien las cosas, con Alexis me toca ser revulsivo y lo hemos estado haciendo bien. Creo que debemos seguir por la misma línea para ser titulares.", añadió.

Por otra parte, el habilidoso jugador reveló los que a su consideración son los puntos fuertes de Cruz Azul a lo largo del 2020, donde ha peleado por estar en la cima desde que comenzó el torneo anterior.

"La humildad de los compañeros para trabajar y la competencia interna que está a full, porque a los que no nos ha tocado ser titulares estamos trabajando y presionando, entonces creo que eso ha hecho que el equipo esté bien", explicó.

Por último, el seleccionado juvenil se dio tiempo para hablar de Mazatlán FC, próximo rival de La Máquina y también, aclaró en qué zona del campo se siente mejor.

"Esos equipos son muy complicados por la forma en la juegan, nosotros debemos manejar el partido y buscar esa profundidad. En lo personal, me siento mejor por dentro como media punta, porque es donde más siento el balón.", apuntó.

