Cruz Azul: Nacho Rivero descarta que haya presión para la Vuelta ante Pachuca

Cruz Azul parece tener todo a su favor para acceder a la Gran Final del Guardianes 2021 y aunque para muchos la historia juega, Ignacio Rivero señaló que la Máquina va sin presiones el día de mañana ante Pachuca.

“Presión no creo, yo y mis compañeros no tenemos presión, confiamos en lo que hacemos día a día. Si hubo una linea que nos trajo aquí no hay que salir de ella, presión no, en el campo vamos a dejar lo mejor y buscar conseguir el objetivo”, lanzó Ignacio Rivero.

“Mentalmente de una manera estupenda, hay una armonia increible, todos disfrutamos, todos sabemos el rol, el jugador que le toca jugar lo hace bien, nunca se pierde el amor por la camiseta, vamos a buscar el resultado en el Azteca”, manifestó.

Respecto a la postura futbolística que adoptó Cruz Azul en la Ida y por momentos ante Pachuca, Rivero sabe que la Liguilla es un matar o morir.

“Siempre los rivales intentan, proponen y hacen que te defiendas, eso no quiere decir que nos metamos atrás, nosotros sabemos cuál es nuestra idea, por la que estamos aquí e hicimos 41 puntos. Si el rival se mete no importa, es también parte del futbol ponerse el overol y defenderte si es necesario.

“Es momento de reafirmar, de concretar todo lo bueno que se viene haciendo, no creerse superiores, sí en un buen sentido, pero en un partido de futbol puede pasar cualquier cosa. Mañana les vamos a regalar el pase a la afición, nosotros siempre que nos toque vamos a salir a defender esta camiseta”, apuntó.

