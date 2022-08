Cruz Azul: Pinheiro arremetió contra directivos por malas contrataciones

Julio César Pinheiro, exjugador de La Máquina de Cruz Azul, afirmó que es increíble que los directivo hayan contratado a personas que desconocen lo que es el futbol mexicano.

Sin mencionar nombres en particular, Pinheiro arremetió contra la directiva cementera por la forma en cómo han hecho llegar las contrataciones de último momento en la presente temporada.

En entrevista con ESPN, el exvolante de la Máquina dijo que "no puede ser que hayan tomado tantas malas decisiones en contrataciones, traer entrenadores que no conozcan el futbol mexicano o el equipo, no sepa de la historia del club. Esas son malas decisiones de la gente de pantalones largos".

Pinheiro afirmó que esta serie de decisiones equivocadas que se tomaron han mermado el equipo y por ello se tiene una pésima posición en la tabla general, sumado a la penosa derrota 0-7 ante América.

"No es posible que jugando a nada el equipo en el primer tiempo, América nos hizo ver muy mal, íbamos 0-3 abajo. Faltó un líder que dijera, nos echamos abajo y evitamos que se torne en una pesadilla, que al final del día fue en lo que se tornó, ¿no?", fueron las palabras de Julio César Pinheiro, exfutbolista de Cruz Azul.

