Cruz Azul: Potro Gutiérrez, sin puesto asegurado pese al Repechaje de los celestes

A pesar del buen paso de Raúl Gutiérrez al frente de Cruz Azul, en los que ya rescató 13 de 18 puntos disputados y que incluso ya tiene a La Máquina en zona de Repechaje luego de ubicarse en el fondo de la tabla, aún no tiene garantizada su continuidad en el banquillo.

Por el momento los cementeros ocupan el noveno escalón de la tabla con 21 unidades, para mejorar su posición deberán derrotar al Guadalajara en el último encuentro de la Fase Regular del Apertura 2022. De este modo, ya instalado en la Repesca, será que en la cúpula celeste se tome la decisión del futuro de Raúl Gutiérrez al frente del equipo.

Y es que a pesar de su balance positivo con cuatro victorias, un empate y una derrota, Raúl Gutiérrez aún tiene el cargo como entrenador interino. Aunque sólo es cuestión de un par de encuentros para que pueda tener su primera experiencia como técnico en Primera División, cabe mencionar que el estratega también corrigió los errores defensivos del conjunto de La Noria.

Bajo la dirección de Diego Aguirre, Cruz Azul arrancó de la peor manera el campeonato siendo el equipo más goleado; sin embargo, cuando el 'Potro' encarriló a La Máquina, también evitó que la cuenta de goles en contra incrementara, pues en este lapso acumula 12 goles a favor, ocho en contra y frente a Mazatlán mantuvo su portería en cero.

Así que de seguir por buen camino con La Máquina y los logros conseguidos en selecciones nacionales con las categorías inferiores, tras obtener el Campeonato en el Mundial Sub 17, el título de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con la Sub 22, Preolímpico con la Sub 22, así como su paso fugaz en la Liga de Plata y hasta en el futbol de Honduras, ahora podría conseguir la oportunidad que tanto buscaba ser entrenador del Primer Equipo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PABLO AGUILAR SOBRE CRUZ AZUL: "CUANDO VOLVIÓ ORDIALES, LAS ESPERANZAS DE SEGUIR SE FUERON"