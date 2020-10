Cruz Azul: ¿Quiénes sustituirán a Luis Romo contra Toluca?

Por primera vez en lo que va del torneo, Cruz Azul perderá a Luis Romo y con ello a su motor en el mediocampo para enfrentar la visita a Toluca en la fecha 13 del Guardianes 2020.

Romo viajó este jueves a Holanda con la Selección Mexicana y dejará un hueco difícil se cubrir en el mediocampo de La Máquina celeste, pues ya es bien sabida la plurifuncionalidad que ofrece el flamante seleccionado mexicano.

Y es que Romo no es solo un mediocampista de corte defensivo, el ex de Gallos Blancos ha mostrado características que no son propias del futbol mexicano, ya su ambición y claridad para ir al frente lo convierten en un volante mixto con lectura de juega para destruir y recuperar balón, pero también con la visión y técnica para unirse constantemente al ataque cementero.

Sin duda que la ausencia de Romo es complicada de suplir, sin embargo, Robert Dante Siboldi está bien respaldado en el banquillo, pues cuenta con dos claras opciones para este domingo: Yoshimar Yotún y Alexis Gutiérrez.

El centrocampista peruano ha tenido que batallar con las lesiones a lo largo de 2020, pero su calidad no está en duda. Además, fue uno de los pilares del equipo en todo 2019 cuando recién fue adquirido por la institución celeste. Sus condiciones son distintas, pero el recorrido defensivo que tiene sería de gran utilidad para acompañar a Ignacio Rivero.

Por su parte, Gutiérrez, es un futbolista con más dinamismo y con mucha llegada por el centro del campo, aunque las tareas defensivas no son su fuerte.

Si bien no contará con una media cancha en su mejor nivel, Siboldi tiene claro que cuenta con dos futbolistas que le ofrecen grandes alternativas al momento de plantear su estrategia para enfrentar a los choriceros.

Yoshimar Yotún

El peruano ha batallado con las lesiones, motivo que le ha impedido retomar su nivel y hacerse de un puesto en el once titular de la Máquina

Alexis Gutiérrez

Estuvo cerca de salir cedido, pero sus actuaciones en la pretemporada convencieron a Robert Dante Siboldi, quien le ha dado un rol más regular como suplente y ha superado todas las expectativas.

