Cruz Azul: Sin prisa por definir a presidente celeste

No hay presidente en Cruz Azul. Ni habrá pronto. Los nuevos administradores del consejo cementero siguen sin definir al personaje que tomará las riendas del club, a pesar de haber conversado con distintos candidatos. Ante la falta de certeza, Jaime Ordiales sigue siendo el principal responsable de los designios deportivos de La Máquina. Reina la incertidumbre en La Noria.

El común denominador de los candidatos con los que los consejeros actuales han conversado es que hayan sido directivos exitosos en nuestro futbol y que en la actualidad no tengan liga a un equipo.

A pesar de que las pláticas han sido muchas, fructíferas, llenas de consejos y propuestas, los jerarcas celestes no han cerrado con nadie; a la gran mayoría le siguen dando largas, dejan abierta la puerta, pero no definen con ninguno. Y no tienen prisa.

Con la definición de Hugo Sánchez como el nuevo entrenador cementero, la decisión del próximo presidente del equipo celeste se aplazará hasta la siguiente asamblea de la institución prevista para abril del siguiente año. Así, la incertidumbre en las decisiones seguirá reinando en La Noria, sin prisa alguna para la nueva administración de Cruz Azul.

