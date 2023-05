Cruz Azul: Tuca Ferretti se juntará con la directiva para evaluar las bajas del equipo para el Apertura 2023

Las bajas que se perfilan en Cruz Azul. Ricardo Ferretti se reunirá con la directiva celeste encabezada por el Ing. Víctor Velázquez, este lunes, para analizar al equipo y que necesita para reforzarlo de cara al siguiente torneo.

Uno de los jugadores que se perfila para dejar a la institución cementera, es el arquero Jesús Corona, quien termina contrato en el verano y a pesar de que ha sido una pieza clave para el equipo, su edad es uno de los impedimentos para que la directiva lo renueve.

Cabe destacar que el cancerbero llegó en el Apertura 2009 y en el juego de Repechaje ante Atlas disputado en el Estadio Azteca, ‘Chuy’ llegó a 500 duelos defendiendo la camiseta celeste.

Por otra parte, también se agregaría, Julio César Domínguez, la directiva ya no lo tiene en planes para el siguiente torneo, por lo qué, se perfila para salir de la institución.

A su vez, los jugadores extranjeros que no dieron el ancho en Cruz Azul y quedaron a deber son Michael Estrada y Gonzalo Carneiro, quienes no seguirán en el conjunto celeste. Los delanteros no fueron potencia en la ofensiva, pues solo sumaron un gol en el presente torneo.

Con respeto a Rafael Baca, Iván Morales y Christian Tabo, que son elementos que aún tienen contrato vigente con el club, buscarán un acomodo en otras instituciones en calidad de préstamo.

Ante esta situación, la reunión entre Ferretti y la directiva celeste será clave para definir la estrategia a seguir de cara al Apertura 2023. Un central, laterales, contención y un centro delantero, son las posiciones que Cruz Azul busca reforzar para ser protagonista en el siguiente torneo.

