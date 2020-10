Cruz Azul: Villaluz confesó la promesa que le hizo el doctor en la Final vs Toluca

Cruz Azul y Toluca jugaron la Final en el torneo Apertura 2008, en un partido de Vuelta histórico en el futbol mexicano en la cancha del Estadio Nemesio Díez, en donde se dio una de las jugadas más polémicas en una Final, el duro choque entre José Manuel Cruzalta y César Villaluz que no se marcó como penalti a favor de La Máquina; es el propio Villaluz el que recapituló el suceso.

"Fue una jugada bastante fuerte por el balón, yo saco la peor parte y pierdo el conocimiento y me llevaron al hospital, en ese momento yo no recordaba y el doctor me dijo que tuve un choque, que tuve una jugada que me conmocionó, y que estábamos en el hospital para ver que yo estuviera bien, que estuviera tranquilo, que el equipo ya había empatado y que se podían ir a penales", comentó Villaluz para RÉCORD.

Cuando César recuperó la conciencia en el hospital, el tiempo regular del encuentro había llegado a su final y la tanda de penaltis era una opción para definir al campeón entre los Diablos Rojos y La Máquina, y a pesar del golpe, Villaluz pudo haber regresado a la cancha a festejar en caso de que Cruz Azul se coronara.

"Sí, yo ya tenía el suero para los medicamentos y el doctor me dijo en ese momento: si ahorita gana el equipo, si quedamos campeones, te quito el suero y vamos al estadio a festejar", recordó César.

La Máquina perdió la Final en muerte súbita con un penalti atajado por Hernán Cristante y también la carrera de Villaluz quedó marcada, aunque él no lo piensa de esa manera.

"Desde allí futbolísticamente no creo que me haya marcado mucho el golpe, tuve convocatorias para selección mayor, jugamos una Final de Concachampions contra Atlante, jugué otra Final; no creo que todo fuera malo desde allí", mencionó César Villaluz para RÉCORD.

