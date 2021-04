cruz-azul-vs-arcahaie-goles-resumen-y-videos

Cruz Azul dio golpe de autoridad. La Máquina goleó 8-0 al Arcahaie en el partido de Vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf; con tremendos errores por parte de los haitianos, los cementeros aprovecharon para avanzar a la siguiente fase del torneo.

A los cementeros solo les bastó dos minutos para abrir el marcador. Desde temprano, La Máquina comenzó a pitar luego de que Alexis Gutiérrez empujó la pelota al fondo; sin embargo, aunque primero se había marcado como fuera de lugar, finalmente el silbante consultó a su asistente y terminaron por confirmar el primer tanto.

Los de Juan Reynoso continuaron controlando el terreno de juego y al minuto 10 apareció Yoshimar Yotún, quien no contaba con ninguna marca por parte del conjunto ahitiano y aprovechó un centro de Elías Hernández para fusilar a los del Arcahaie y darle más calma a los cementeros.

Y así, a la espera de que el Arcahaie despertara y generará peligro para Cruz Azul, ante los garrafales errores que cometieron los haitianos, los cementeros resolvieron el partido desde los primeros minutos del encuentro. Muy cómodos en 25 minutos, los de Juan Reynoso ya lo ganaban 3-0; Elías Hernández fue el encargado de colocar el tercer tanto de la noche.

Para la parte complementaria, el desorden de la visita fue muy notorio, eran pocos los jugadores que corrían o que hacían algo por robar el balón, por lo que La Máquina no tuvo piedad de su rival y la lluvia de goles continuó.

Así, con la mano en la cintura los de Juan Reynoso fueron tajantes ante el Arcahaie y con un doblete de Walter Montoya, un tanto de Josué Reyes, uno más de Brayan Angulo y otro tanto de Juan Escobar, La Máquina consiguió su boleto a la siguiente instancia del torneo.

Finalmente, aunque Santiago Giménez jugó los 90 minutos y fue partícipe de algunos pases, el delantero no logró ponerle fin a su sequía de goles. Su desesperación por no haber anotado y no generar confianza para que el técnico peruano le dé más oportunidades de juego fueron muy notorias.

