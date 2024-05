Erik Lira reconoció el trabajo realizado para llegar a la Final: 'En algún momento se daría alguna recompensa'

Llegó la recompensa por su trabajo. Tuvieron que pasar tres años para que que Cruz Azul pudiera volver a pisar una Final de la Liga MX, la cual pudo llegar gracias al trabajo del equipo según Erick Lira.

“La verdad es algo muy bonito, llevo dos años en el club y habíamos pasado por momentos muy complicados. Lo importante es que supimos trabajar, porque yo siempre fui de la idea de trabajar inegociablemente y en algún momento se daría alguna recompensa”.

En esta nueva Final para La Máquina, se verán las caras ante un viejo conocido como lo es el América, ya que en dos ocasiones les ha arrebatado la posibilidad de campeonar en torneos cortos. A pesar de todo esto, el mediocampista mexicano no lo considera como una revancha: “No, revancha podría ser de la jornada regular que el partido estuvo muy bueno y lo lindo será que es una Final es un clásico”.

Uno de los puntos fuertes de El club Celeste en esta etapa eliminatoria ha sido el Estadio Ciudad de los Deportes, esto debido al apoyo de la afición: “Era muy importante regresar a casa con nuestra gente, es un jugador más, es un apoyo indescriptible. Es algo muy lindo, se me pone la piel chinita de recordarlo”.

Finalmente, el futbolista mexicano señaló que no entiende mucho de la cabala del número 33 el cual ha estado acompañando a este equipo a lo largo de la Liguilla: “No entiendo mucho, no me meto mucho, solo sé que es el 33 y eso, pero es creer, tener fe porque nos vamos a matar aquí adentro”.

