Gerardo Lugo tras triunfo de Cruz Azul en Final de Ida: 'Como aficionado no me quiero ilusionar'

Si alguien sabe lo difícil que es perder Finales con Cruz Azul es Gerardo Lugo quien fue subcampeón de Liga MX con La Máquina en tres ocasiones.

Y tras la victoria de los cementeros en la Final de Ida del Guard1anes 2021 ante Santos, Lugo prefiere no cantar victoria hasta el final del juego de Vuelta cuando Cruz Azul levante el título.

"Como aficionado al Cruz Azul no me quiero ilusionar hasta no lograr el campeonato. Debemos estar tranquilos. No podemos volvernos locos; paso a paso para que no vuelva a suceder algo", reveló el exjugador para Marca Claro.

"Sería muy duro perder la final. Juan (Reynoso) y los jugadores deben trabajar en lo mental para salir muy concentrados. Que todos saquen su mejor nivel para que no pasen las circunstancias de las Finales anteriores", añadió.

Además, el exfutbolista aseguró que ve al equipo que actualmente dirige Juan Reynoso con pasta de campeón.

"Este Cruz Azul está sólido, concentrado. Entendió toda esta parte de sacudirse lo que se dice afuera. El domingo tienen una gran oportunidad de mostrar que son los campeones", aseguró Gerardo Lugo.

