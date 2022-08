Gonzalo Carneiro: 'Cuando me dijeron que a Cruz Azul, no lo pensé'

El nuevo jugador de Cruz Azul, Gonzalo Carneiro, declaró que cuando recibió la oferta de La Máquina no la pensó dos veces y decidió venir a México con los celestes, pues su estadía aquí lo va a ayudar a crecer.

“Primero porque supe que fueron ellos los primeros que estaban ahí negociando y ya me habían puesto el ojo, ya se había formado algo de palabra con ellos. Entonces cuando me dijeron Cruz Azul yo no lo pensé, porque ya conocía y sabía que me iba a ayudar muchísimo a seguir progresando, después surgieron las otras posibilidades”, confesó para TUDN Gonzalo.

Entonces fue ahí cuando, según Carneiro, entraron los otros equipos en la lucha por sus servicios. “Y ahí empezaron los uruguayos y más equipos del continente, pero yo tenía los ojos puestos en Cruz Azul porque ellos fueron los primeros que se interesaron en mí, es un club enorme y me sorprendió”.

Sobre su suspensión por dopaje, Gonzalo Carneiro está consiente de los errores que cometió en el pasado, donde le adjudica que el estar joven no lo hizo pensar con claridad. Además de que sus abogados fueron los que trabajaron para evitar una sanción mayor.

“Sí, fue difícil, la verdad. Siendo jóvenes cometemos errores, no tomamos la realidad de todo, pero sabía que donde pudiera tener la sanción lo más corta posible, nunca pensé que se me iba a ir la carrera o en alguna cosa así.

“Siempre supe que fue un error que tuve que asumir, que pedí disculpas y que tuve que demostrar que realmente estaba equivocado. Fue un año de suspensión y pudo haber sido más, pero el buen trabajo de mis abogados y mi empresario, hizo que fuera más corto, fue difícil, pero ahí el ser humano tuene que asumir lo que hizo”, agregó.

Gonzalo Carneiro habló sobre su posición favorita dentro del campo para jugar: “Yo en realidad me siento atacante, a veces me dicen que posición eres, y yo siempre respondo que soy atacante, entonces me gusta caer por lado abierto, puedo jugar de nueve.

“He jugado la mayoría de mis últimos partidos como punta por izquierda y no de nueve, y la verdad es que me siento a gusto, depende de los rivales y de las defensas, entonces me gusta definirme como atacante".

