Gonzalo Carneiro sobre Cruz Azul: "Nosotros tenemos el foco de ganarle a Chivas"

Cruz Azul está a la alza y busca meterse en el repechaje del Apertura 2022 y aunque sus perseguidores podrían complicar la misión, Gonzalo Carneiro aseguró que se encuentran despreocupados por lo que hagan equipos como Necaxa y Puebla, pues confían en vencer a Chivas para estar en la Fase Final.

“Somos muy conscientes de la situación en la que estamos en la tabla, sabemos lo de nuestros rivales, pero también tenemos muy claro que nosotros pensamos en nosotros, dependemos de nosotros, del resultado bueno que podemos sacar con Chivas. Para nosotros es una final igual que va a ser para ellos, los demás están jugando lo mismo, nosotros tenemos el foco en sacar los 3 puntos contra Chivas que es un gran rival, juega muy bien, va a ser un lindo partido para el público y nosotros sabemos que no podemos dar chance y que tenemos que sacar el mejor resultado posible”, aseguró.

"Un poco ya sabía desde antes de llegar a México, pero cuando uno está acá los muchachos que ya tienen experiencia te cuentan que hay partidos que son claves, que son importantes, a veces esos partidos te dan una motivación extra, el jugador siempre le gusta jugar esos partidos contra rivales con historia, esperamos que el sábado tengamos un buen resultado”, añadió.

En esa misma línea, el delantero uruguayo confesó que por más oscura que lucia la temporada, el cuadro cementero no dejó de creer en que pelearían hasta el final .

"Nunca dejamos de creer, por más que los resultados no fueron los que queríamos en el campeonato. Tuvimos bajas importantes en momentos cruciales, pero el equipo nunca dejó de confiar, no lo hemos hablado muchísimas veces, pero sabemos lo que pesa cada uno, nunca se puso en duda nada, tenemos chance de clasificar y el equipo no baja los brazos”, reveló.

“El futbol es así en general, nos ha tocado pasar en principio del campeonato partidos malos, no habíamos dado los resultados y bueno, por suerte el equipo va mejorando, cambió la cara y este receso nos viene bien para seguir adaptándonos a lo que nos pide el cuerpo técnico”, finalizó.

