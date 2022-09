Tigres: Gignac no viajó a EU para amistoso por temas de Covid-19

Los Tigres de la UANL van a enfrentar este sábado a su similar del FC Dallas de la MLS en un duelo amistoso que se va a realizar este sábado por la tarde.

Uno de los personajes que se van a perder el encuentro será el francés André-Pierre Gignac, quien no viajó con el equipo para el duelo.

Y es que Gignac no será parte del encuentro ya que no puede entrar a tierra estadounidense porque no se ha vacunado contra el Covid-19.

Este es uno de los requisitos básicos que pide el gobierno norteamericano para poder acceder al país de "las barras y las estrellas" y por ello no estará en el cotejo.

El hecho de que André-Pierre Gignac no se haya vacunado es por una decisión personal, por lo que no se involucra ningún otro tipo de situación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - RICARDO LA VOLPE SOBRE PIOJO HERRERA: "NO ENCONTRÓ AL EQUIPO IDEAL"