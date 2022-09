Pumas: Gastón Silva explicó por qué no llegó al Pedregal en 2017; No descarta jugar con Universidad

Una de las transferencias fallidas más sonadas en los últimos años en la Liga Mx fue la de Gastón Silva a Pumas, pues luego de estar cerrado el fichaje, este se cayó. Lo que culminó con la frase “De Pumas no se burla nadie” y una demanda ante el TAS en que los universitarios exigieron una indemnización, que finalmente cobraron en 2019.

Ahora el jugador uruguayo milita en el Puebla y se dio tiempo de recordar que pasó en aquella fallida negociación en el año 2017.

“Fueron detalles, siempre lo he hablado con Pumas, nunca tuve un problema personalmente, fueron temas de papeles que en su momento no llegaron a un acuerdo. Fue más mediático de lo que fue y lo que se le hizo creer a la gente de que no quería llegar a Pumas porque el dirigente que estaba en ese momento lo hizo muy mediático para quedar capaz bien él y a mí dejarme mal parado

Yo con Pumas no tengo nada personal. Si a mí me abren las puertas yo también les abro las puertas porque sé que es un club muy importante”, sentenció el central uruguayo en entrevista para TUDN.

