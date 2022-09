Jorge Campos defendió a Dani Alves de las críticas: 'No hay que hablar de uno solo, es un equipo'

Dani Alves ha sido señalado constantemente en las últimas semanas debido al mal funcionamiento de Pumas. Ante esta situación, Jorge Campos, leyenda de los auriazules, salió en defensa del lateral brasileño.

El Brody aseguró que las críticas que ha recibido el sudamericano han sido injustas, pues en lugar de ir solamente en contra un jugador debe ser contra todo el equipo.

"Siempre se habla de un solo jugador. Yo nunca he entendido que un solo jugador, sea campeón; ojalá así fuera. Ojalá que un jugador sea el mejor, el que da campeonatos, ¿para qué tener un equipo? No hay que hablar sólo de uno, esto es de equipo", dijo en entrevista con El Universal.

Asimismo, Campos manifestó sus buenos deseos a la institución que lo debutó profesionalmente, esperando que logren su clasificación a Repechaje y en caso de que no, considera que no deben señalar las actuaciones de un solo futbolista.

"A veces no te salen las cosas, pero creo que todo está cambiando. Esperemos que clasifique Pumas, y lo que pase no es por un solo jugador. La mayoría de los que critican no entienden de futbol, pero todos recibimos críticas y hay que aguantar, porque así es esto del futbol", agregó.

El exguardameta de Pumas finalizó mencionando que el torneo regular y la Liguilla son dos campeonatos distintos, por lo que si Universidad avanza a la siguiente fase, será completamente distinto.

"El futbol mexicano son dos torneos: la liga y la Liguilla. Cuando entremos a Liguilla, será totalmente diferente. Hay mucha confianza, son altas y bajas en el futbol. Tengo mucha confianza en que puede clasificar y, la verdad, creo que puede ser otro escenario", opinó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CADENA TRAS LA MULTA POR EL CLÁSICO: 'HAY QUE DARLE ATENCIÓN Y RESPETO A TODO MUNDO'