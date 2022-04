Iván Morales tras su asistencia en Concachampions: 'Estoy con ganas de jugar más minutos'

El Cruz Azul consiguió un gol importante en la derrota ante los Pumas por la Ida de las Semifinales de la Concachampions que le permite mantener vivas sus aspiraciones para remontar el marcador.

Con pocos minutos en la cancha, Iván Morales contribuyó con la asistencia para que Christian Tabó descontara el marcador y con su participación levantó la mano para jugar más tiempo con La Máquina

“Estoy con unas ganas de jugar más minutos en el club, pero estoy en un proceso y esto de la asistencia me da confianza, espero seguir así. Pudimos haber empatado, pero nos vamos con la confianza de poder ganar en casa”, comentó Morales al final del partido.

Morales quiere demostrar por qué a sus 22 años es una de las promesas del futbol chileno e incluso ya le reclamó al técnico celeste Juan Reynoso la falta de minutos en la cancha.

“Ustedes me conocen poco, ven mi lado afable, jovial, pero los jugadores tienen claro que cuando tengo que decirles algo se los digo, no se los mando decir y lo que le dije a Iván se lo dije como se lo he dicho a A, B y C, y a veces no les gusta, después me llamó me abrazó y esto es futbol y creo que los grupos humanos y los liderazgos se hacen en base de ser frontal y ser lo más concreto posible y directo, pero bueno ahorita nos reímos, como debe de ser", comentó Reynoso en conferecia.

