Jaime Ordiales: 'Juan Reynoso es el indicado para Cruz Azul'

Después de una sacudida a nivel directivo, La Noria se prendió en llamas ante la supuesta renuncia de Juan Reynoso este viernes. Sin embargo, Jaime Ordiales, quien asumió la responsabilidad del club Cementero mencionó a RÉCORD que confía en la continuidad del estratega peruano, pero admitió que existen inquietudes por parte del cuerpo técnico.

“Yo estoy convencido de que las cosas van a tomar su cause, no me preocupo. Si bien es cierto que los profesionales debemos tener previsto cualquier escenario , en el caso de Juan tengo la confianza en que las cosas van a ser positivas y si hay aspectos que debamos platicar, estoy en la total apertura para ver dónde puedo apoyarlos porque pueden tener algunos sentimientos, pero tampoco puedo entender lo que pase dentro de su cabeza, pero tengo confianza en Juan el profesional porque todos nos debemos a una afición y aquí lo más importante es la afición y la empresa “, mencionó Jaime Ordiales.

Al mismo tiempo, el directivo de La Máquina aseguró que Juan Reynoso y su cuerpo técnico son los indicados para llevar las riendas del equipo.

“Claro que sí (Juan es el indicado), ustedes deben saber que aquel logro (novena) es compartido con la otra directiva y con mayor razón que en esta conformación de plantel él encuentra en los hombres que trajo las condiciones para el éxito y estoy seguro que Juan está dimensionando a un equipo campeón “, agregó.

Sobre lo que será su segunda gestión al frente de Cruz Azul, Jaime Ordiales consideró que lo más inteligente es apostar por la continuidad del proyecto que dejó la directiva anterior.

“La continuidad, lo más importante es eso, ya armaron el plantel la directiva anterior y el entrenador, así que hay que darle continuidad y las mejores herramientas para que ellos sigan con su buen accionar, con este buen inicio de temporada. Creo que hay un excelente cuerpo técnico y un excelente grupo de jugadores y creo que ellos que son los protagonistas pueden hacer su trabajo de la mejor manera “, concluyó.

