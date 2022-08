Aficionados de Cruz Azul se dieron cita este lunes en La Noria para reclamarle a los jugadores y a la directiva celeste lo que sucedió el sábado en la cancha del Azteca, pues el América los humilló y exhibió con un rotundo 7-0 en contra.

Jesús Corona, referente cementero, atendió a los seguidores cementeros y dio la cara por los jugadores; indicó que se sienten "avergonzados" por lo sucedido y pidió disculpas.

“Lo que nos queda es tragarnos y aceptar todo”, indicó Corona desde su auto. “Hay maneras de perder y discúlpennos. Me he partido la madre por este equipo, me han tocado las buenas y las malas. Esta es una mala y estamos muy avergonzados”.

Respecto a volver a la titularidad, aclaró que son decisiones que no le competen, pues siempre se ha mostrado profesional para con los encargados de manejar al equipo.

"Hay decisiones que no nos competen. Esas decisiones yo las he respetado desde inicio de temporada, quien juega y quien no. Y he estado respaldando a todos los compañeros que están dentro.

Obviamente siento una impotencia de no poderlos ayudarlos ahí dentro del terreno de juego pero ya no pasa por mi. Me parto la madre afuera, sigo hacienda todo lo que venía haciendo anteriormente. Hago todo lo que me corresponde, pero quien juego o no juegue no me corresponde", apuntó el veterano portero en charla con la afición celeste.

