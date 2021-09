Jesús Corona sobre su regreso: 'Para mí, no hay cosa más bonita que dedicarme a esto'

Tuvieron que pasar 68 días para que Jesús Corona defendiera el marco de Cruz Azul, y como no podía ser de otra forma , el capitán tuvo una actuación de ensueño ante Puebla, donde asegura que se sintió en plena forma.

“Muy contento de volver a las canchas, de poder estar con mis compañeros dentro del terreno de juego. Más allá del resultado, me he sentido muy bien y con mucha mucha confianza y pudimos aportar para mantener este empate, por las circunstancias que tuvimos un hombre de menos“, dijo a RÉCORD.

Por otra parte, el legendario guardameta se dijo motivado por la oportunidad de levantar la Campeones Cup.

LA FIGURA Chuy Corona habló después de su brillante regreso a la titularidad con Cruz Azul: "Muy contento de volver a las canchas. Me he sentido muy bien y con mucha confianza". La próxima semana va por otro título... @Armand_Mel91 Más: https://t.co/akPvie9uNX pic.twitter.com/Tc5GrnnJho — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 25, 2021

“Muy motivado, para mí no hay cosa más bonita que dedicarme a esto y reaparecer después de una lesión, la verdad me siento agradecido con Dios. Ahora, tener la posibilidad de levantar otra copa me motiva bastante y hay que trabajarlo, eso será muy importante. No será sencillo, pero saber que tenemos la calidad para conseguirlo”, añadió.

Por último, Corona aclaró que la competencia Interna con Sebastián Jurado y Andrés Gudiño es de la más alta calidad.

“Intensa, como siempre, es una gran responsabilidad y tienes que estar comprometido cien por cien , al final todos sabemos lo que representa estar en los tres palos de este equipo.”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: AFICIÓN DE CHIVAS LE RECRIMINÓ A SU EQUIPO: 'QUÉ SE VAYAN TODOS'