José Luis ‘Parejita’ López reveló que no era del agrado del entrenador uruguayo Sergio Markarián

Sergio Markarián fue un entrenador que dejó una huella en la afición Celeste por mucho tiempo. El uruguayo estuvo muy cerca de ganar un título con Cruz Azul, en aquella polémica final ante Santos.

Ahora, en una entrevista en el podcast, El RePortero, José Luis López, mejor conocido como ‘El Parejita’ reveló que en su llegada a La Noria, tuvo sus roces con el estratega uruguayo. El exjugador que vistió las playeras de Pumas, Necaxa, Cruz Azul, Puebla, entre otros, reveló que Markarián le hizo saber desde el primer día que no lo quería en el equipo.

'Parejita' en Pumas | MEXSPORT|@el.re.portero

“Me dijo: ‘Tú llegaste aquí por la directiva, no por mí. Así que mientras yo esté, no vas a jugar.' Solo jugué un partido como titular, que fue ante Necaxa”, comentó ‘Parejita’.

‘Parejita’, tuvo un paso fugaz con La Máquina, donde no jugó lo suficiente. Después de eso, regresó a Necaxa y deambulo por varios equipos de la Liga de Ascenso.

La salida de Markarián

El entrenador uruguayo, no continuó con la institución cementera por su mala relación con el entonces presidente, Billy Álvarez.

“Cuando perdimos la final con Santos me senté con la directiva para hablar del futuro y ver una posible renovación de contrato, solo les pedí un par de refuerzos a Jesús Datolo de Boca Juniors y a Giancarlo Maldonado en el ataque, y seguro seríamos campeones, no accedieron y así no pude trabajar, así que decidí irme”, mencionó Markarián.

