Juan Reynoso: 'La goleada a Toluca fue circunstancial'

Luego de la contundente victoria frente al Toluca, Juan Reynoso técnico del Cruz Azul señaló que este resultado solo podrá ratificarse consiguiendo el título, pues consideró que ocasiones, las goleadas son circunstanciales.

"Creo que después de un triunfo como el de hoy mucha gente puede aventurarse a dar calificativos que de momento no son para hacerlos. Yo intento ser congruente y eso se va ratificar si somos campeones, si no, estamos especulando y diciendo algo que no. Hoy, como cualquier goleada son accidentes, se conjugaron algunas cosas, siempre es acierto y error, nosotros hicimos nuestra parte, ellos en su evaluación sacarán conclusiones. Lo que si es que tengo felicitar a los que no venían jugando hicieron la diferencia", declaró en conferencia de prensa.

Reynoso destacó la importancia de tener un plantel vasto, pues gracias a esto, anoche dieron un golpe de autoridad.

"Hoy se ve fácil, pero hay que vivir el día a día y el minuto a minuto creo hicimos siete cambios y todos estuvieron a la altura, vamos ganando variantes en el plantel que no teníamos, hay gente que está levantando la mano, no solo con el primer equipo sino también con la Sub 20 y eso nos deja tranquilos. Hoy dimos un buen golpe de autoridad y ratificamos que tenemos un plantel amplio", comentó.

Para el estratega peruano este duelo ante los Diablos ha sido el mejor que ha jugado La Máquina en lo que va del presente torneo; sin embargo, dijo que a partir de mañana ya estarán pensando en su próximo duelo ante el Monterrey.

"En cuanto resultado, sí, puede ser. Este a diferencia de otros cotejos en los que también tuvimos llegada hoy fuimos contundentes y eso en el futbol de hoy es oro molido, pero esto del futbol es presente, hoy (ayer) seguro disfrutaremos, mañana (hoy) también, pero ya el lunes pensaremos en Monterrey que nos hizo ver mal por momentos y seguro mostraremos otra cara el próximo miércoles", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: CRUZ AZUL DERROTÓ POR GOLEADA AL TOLUCA