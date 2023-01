Lotti sobre su debut con Cruz Azul: "Sabemos la exigencia del club, no existe paciencia"

Augusto Lotti por fin debutó con Cruz Azul, aunque el resultado no fue el esperado, pues su equipo perdió contra Monterrey en el Estadio Azteca.

El argentino llegó hace un par de meses a la institución, pero no pudo jugar en la Copa por México porque el reglamento decía que no podían participar los jugadores que recién llegaron de otras ligas.

También se perdió el juego de la Jornada 1 contra Tijuana, ya que aún no estaba registrado en la página de la Liga MX. El Club Atlético Tucumán tardó en hacer unos pagos y enviar su transfer internacional.

"Por un lado, se hizo esperar el debut, pero bueno, es una lástima el como se dio el transcurso del partido, eso cambia un poco el trámite del partido, pero lo importante es sumar minutos”, contó al término del encuentro.

Sabe que tendrá que esforzarse en los entrenamientos para poder ganarse un lugar en el 11 titular de Raúl Gutiérrez.

"Es difícil la situación de jugar hoy, debemos estar preparados, sabemos la exigencia del club, no existe paciencia, debemos entrar a demostrar, se nos va a exigir igual que todos, sabemos lo que es representar a este equipo", agregó.

Augusto Lotti se siente en buenas condiciones físicas, durante el tiempo que no pudo jugar con el primer equipo, tuvo actividad con la categoría Sub 20.

Confía en que el próximo fin de semana Cruz Azul le ganará a Necaxa en el Estadio Victoria.

"Bien, obviamente no es el mismo ritmo, uno intenta estar de la mejor manera, me tocó en Sub 20, lo importante es que ya pasó, pensar en el torneo y lograr los primeros tres puntos para el equipo", concluyó.

