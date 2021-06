Luis Romo: 'La clave de mi éxito es mi familia'

Luis Romo se ha convertido en un todo terreno para Cruz Azul, un guerrero dentro del campo, pero detrás de esa fortaleza existe un lazo familiar que lo motiva a ser mejor cada día. En charla con RÉCORD, el MVP del torneo apuntó a su familia como su principal motivación.

“La clave del éxito de Luis Romo es su familia, mi esposa y mis hijos siempre me tienen bien motivado, me tienen siempre con hambre de más y eso me hace dar lo mejor de mí cada fin de semana y en cada entrenamiento”, dijo Luis Romo.

Sin embargo, el maquinista tiene a la afición cementera guardada en un lugar muy especial, sobre todo por la paciencia que tuvieron todo el semestre ante el discurso de ir partido a partido, situación que les fue recompensada con el título de Liga.

“A La afición de La Máquina le digo que ahora es momento de disfrutar, se lo merecen porque les pedimos que fuéramos partido a partido, porque no me gustaría prometerles y después darles nada y así les dimos esa alegría. Agradecerles por sus votos y por creer en mí”, recalcó.

Ahora, Luis Romo se concentrará de lleno en el seno de la Selección Mexicana para disputar la Copa Oro, donde espera llenarle el ojo al técnico Gerardo ‘Tata’ Martino, de cara al inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

