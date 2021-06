Estrella RÉCORD: Luis Romo fue elegido como el mejor jugador del Guardianes 2021

Como cada torneo, los lectores de RÉCORD premian a lo mejor del futbol mexicano y en esta ocasión, Luis Romo, mediocampista de Cruz Azul, fue elegido como el jugador más valioso del Torneo Guard1anes 2021, haciéndose acreedor a la Estrella RÉCORD.

La Novena de La Máquina al fin llegó, lo que provocó que la votación fuera acaparada por una cuarteta cementera que integraron Jesús Corona, Pablo Aguilar, Orbelín Pineda y nuestro flamante Campeón.

A pesar de la excelente campaña de sus competidores, Romo se quedó con el galardón gracias a un 48 por ciento de los votos, situación que el volante celeste agradeció con la mano en el corazón.

“Para mí, ser la Estrella RÉCORD es algo lindo. El hecho de que la afición te escoja es algo bonito, quiere decir que hice las cosas bien y le llamaste la atención a las personas”, dijo Romo a RÉCORD luego de ganar la Estrella.

A pesar de ser una de las grandes figuras del cuadro cruzazulino, el flamante Campeón de Liga no se siente más que ninguno de sus compañeros, al tiempo en que reconoció que nunca pensó en convertirse en una figura del equipo, aunque siempre se mantuvo con la mira puesta en la Novena.

“Cuando llegas a un equipo como Cruz Azul con tantas estrellas, imaginarte ser el mejor o que te elijan como el mejor porque yo no me creo el mejor, fui una parte fundamental. Lo que me imaginaba era ser Campeón, el hecho de que te nombren MVP es bonito pero lo principal ya se logró”, añadió.

Aunque lo mejor está por venir para Cruz Azul, el centrocampista celeste reconoció que, coronarse Campeón de Liga con la Máquina y ver feliz a su afición, es lo mejor que ha vivido en su carrera.

“El hecho de ser Campeón con Cruz Azul no tiene explicación, es algo muy bonito, que la gente pueda presumir después de tanta desilusión, verlos campeones y que disfruten porque es lo más bonito que me ha pasado en mi carrera. El título es para todos ellos y para los compañeros que pasaron tanto tiempo esperándolo”, apuntó.

PORCENTAJES FINALES DE LA ESTRELLA RÉCORD

Luis Romo 46 %

Jesús Corona 28 %

Pablo Aguilar 19 %

Orbelín Pineda 6 %

