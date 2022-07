Luis Suárez: 'Diego Aguirre me quiere en Cruz Azul, pero México no es opción'

Tras su salida del Atlético de Madrid, se habló mucho sobre el futuro de Luis Suárez e incluso se habló de que tenía ofertas del futbol mexicano.

Y fue el propio delantero uruguayo el que reveló que sí fue buscado por dos equipos de la Liga MX, pero por ahora no busca llegar a nuestro país.

"Me llamaron de Toluca, no voy por un tema de altura. Diego Aguirre me quiere en Cruz Azul, pero México hoy no sería una opción", dijo Suárez en entrevista en el programa de radio Sport890 de Uruguay.

Aguirre, técnico de Cruz Azul, tiene una buena relación con el delantero, quien declinó la invitación para formar parte de La Máquina.

Hasta el momento, Suárez sigue en búsqueda de equipo, siendo River Plate su opción más viable; sin embargo, a eliminación del Millonario de la Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield, habría complicado la operación.

