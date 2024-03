Martín Anselmi tras otra derrota de Cruz Azul: "Antes no éramos los mejores, ni ahora los peores"

"Ni antes eramos los mejores ni ahora somos los peores", el argumento de Martín Anselmi luego de registrar una nueva derrota, sin embargo, el propio entrenador sabe que una de las áreas a corregir es en la delantera con la contundencia.

"El gol llegó porque con Santos no lo conseguimos, al final se trata de es ser dominante y generar muchas situaciones de gol y mientras más generas hay más posibilidades de convertir y creo que nos está faltando contundencia, pero me preocuparía que no se estuvieran generando las jugadas", declaró el entrenador aregntino.

El timonel aprovechó los microfónos para explicar cómo es que su equipo dejó de funcionar como al inicio del torneo asegurando que los rivales ahora ya los estudian más.

"El rival trata de aprovechar la ventaja que puede llegara a tener y con relación al partido, trabajamos mucho esos errores y hemos apretado en ciertas zonas, nosotros también cambiamos y será cuestión de seguir analizando, algo que funcionaba y ahora no funciona es porque el rival nos estudia y pues tenemos que transformar", aclaró Martín Anselmi.

