mudo-aguirre-no-tiene-nada-en-contra-de-cruz-azul-tras-su-fichaje-fallido

Eduardo Aguirre vivió una novela de terror en un intento de fichar con Cruz Azul, pero todo se cayó cuando La Máquina no llegó a un acuerdo porque supuestamente el delantero estaba lesionado, y ahora el Mudo es refuerzo estelar del Atlas.

En su presentación con los Zorros, Mudo Aguirre señaló que no le guarda rencor a Cruz Azul y señaló que se encuentra ilusionado por iniciar el Apertura 2023 con la playera de La Academia, misma que debutará ante La Noria.

“Es la misma ilusión de empezar un nuevo torneo. No tengo nada contra Cruz Azul, la verdad. Por equis cosas no se dio la llegada y yo estoy muy contento acá en Atlas. El equipo me trató muy bien, me está tratando muy bien, la directiva igual”, dijo en conferencia de prensa.

Finalmente, Eduardo Aguirre señaló que está listo para jugar, no tiene ningún problema, ni una lesión. “Bien gracias a Dios estoy muy bien. La operación fue en enero y gracias a Dios todo salió perfecto.

“Listo para mañana, motivado, cualquiera que hubiera sido el rival, hubiera sido la misma motivación. Estoy muy contento acá en Atlas, motivado al 100, entregando todo para poder llegar bien al partido”.

