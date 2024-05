¡No está listo! Willer Ditta será banca en la Semifinal de Vuelta ante Rayados

Aún no está listo para los 90 minutos. Willer Ditta no regresará a la titularidad con Cruz Azul este domingo ante Rayados en el Estadio Ciudad de los Deportes. El defensor colombiano aún no está al cien por ciento tras su sobrecarga muscular.

Ditta, quien se convirtió en uno de los pilares de la defensa cementera, se perdió el encuentro de Ida ante los regiomontanos en el Gigante de Acero. Ahora, aunque parecía que regresaría al once titular, se ha dado a conocer que saldrá a la banca.

Este será tan sólo el sexto juego que Ditta no será titular, sin embargo, en los cinco encuentros anteriores terminó por no jugar, al perderse tres por suspensión, así como dos por lesión incluyendo el del jueves pasado.

Este torneo el colombiano ha sumado un total de mil 297 minutos, donde ha marcado un gol y recibido cuatro tarjetas amarillas y dos rojas.

La Máquina llega al partido en casa con una ventaja de 1-0 en el marcador global, lo que significa que cualquier resultado a excepción de una derrota por dos goles o más, los mandará a la Final del Clausura.

¡AL BANQUILLO! Con información de nuestra reportera @ilianyAparicio, Willer Ditta empezará la Semifinal de vuelta ante Rayados desde la banca.#LigaMX | #CruzAzul pic.twitter.com/jmw0BR3dhE — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 19, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS ROMPE FILAS TRAS LA ELIMINACIÓN ANTE AMÉRICA