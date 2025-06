“No vengo de paso”: Larcamón lanza indirecta a Anselmi y promete largo plazo en Cruz Azul

Nicolás Larcamón no solo fue anunciado oficialmente como el nuevo entrenador de Cruz Azul, sino que también ofreció un mensaje contundente sobre lo que espera sea una nueva etapa duradera y significativa. En entrevista con TUDN, el técnico argentino aseguró que su llegada a La Máquina representa una meta alcanzada, no un trampolín hacia algo más en clara alusión a Martín Anselmi. “Siento Cruz Azul como un lugar de llegada, no de paso”, declaró con convicción.

Larcamón llega a Cruz Azul procedente de Necaxa | MEXSPORT

Con palabras cargadas de emoción, Larcamón describió su momento actual como el ideal para asumir un reto de esta magnitud. “Vestir estos colores supone una responsabilidad enorme”, afirmó. Su discurso dejó claro que más allá de los resultados inmediatos, su ambición es construir un proyecto estable, con identidad, y que conecte con la afición celeste.

A diferencia de otros entrenadores que ven en Cruz Azul una plataforma de despegue, Larcamón insiste en que su compromiso es total. Se siente preparado, motivado y decidido a hacer historia. Y lo dice sin rodeos: “Confiando mucho en que será un proceso muy recordado y que sea prolongada la estadía”.

Larcamón quiere mantenerse mucho tiempo en Cruz Azul | MEXSPORT

Una oportunidad ganada con esfuerzo: “Fueron siete torneos valiosos”

El camino del argentino hacia uno de los banquillos más exigentes del futbol mexicano no ha sido sencillo. Él mismo lo reconoce: “Estoy llegando a un lugar que anhelé, fueron siete torneos valiosos que hemos competido bien para alcanzar esta oportunidad”. Desde sus pasos con Puebla y León, Larcamón se ha ganado el respeto del medio futbolístico mexicano por su estilo ofensivo, su liderazgo con jóvenes y su capacidad para competir con planteles limitados.

Ahora, en una institución como Cruz Azul, con más presión y expectativas, el estratega está decidido a defender su puesto con trabajo y lealtad. “Pienso defenderlo con muchísimo trabajo y con lealtad muy grande a la institución y afición”, señaló con firmeza.

Nicolás Larcamón soñaba con llegar a Cruz Azul | MEXSPORT

Además, al ser cuestionado sobre posibles ofertas futuras, ya sea desde Europa o alguna selección nacional, Larcamón se mostró completamente enfocado: “El deseo máximo es estar por varios años sin pensar en ningún otro paso”, dijo. Incluso se atrevió a soñar en grande: estar presente en el centenario del club y formar parte de la eventual construcción de su estadio.

