pablo-aguilar-culpa-a-un-directivo-de-la-remontada-de-pumas-a-cruz-azul

Pablo Aguilar todavía vestía los colores de Cruz Azul cuando los celestes sufrieron la dolorosa remontada a manos de los Pumas en el Guard1anes 2020. En dicho juego, los de Andrés Lillini se repusieron al 4-0 de la Ida y dejaron al conjunto de Aguilar en el camino con una sorprendente goleada en CU.

El defensa paraguayo al fin reveló una gran verdad sobre lo que ocurrió aquella noche en el Estadio Olímpico Universitario, asegurando que un directivo de los azules le metió mano al planteamiento.

“En su momento estaba un directivo que supuestamente trató de calmar, pero bueno, no sé qué quiso hacer (... no saben lo que pasa adentro: teníamos un estilo de juego que habíamos hecho en el primer partido y después vinieron y cambiaron el segundo (partido). Pasaron cosas en el vestuario en donde se cambió la forma en la que íbamos a jugar media hora antes (...) ¿Qué se metió? (un directivo) sí, se metió”, declaró Aguilar para Monstruo Azul.

Pablo Aguilar comentó que media hora antes de la semifinal que pierden 4-0 con Pumas, a Cruz Azul le cambiaron el estilo de juego media hora antes de arrancar. Dice que Siboldi no fue el culpable y menciona que hubo un directivo que se metió, que yo pienso se trata de Jaime… pic.twitter.com/gw8bL5nAWx — Edu Torres (@edutorresr) April 27, 2023

LA MOTIVACIÓN NECESARIA PARA LA NOVENA

De acuerdo al zaguero, dicha eliminación dejó a los de La Noria con hambre de cara al siguiente torneo. La motivación extra, además del cambio de entrenador y la salida e incorporación de algunos jugadores, labró el camino hacia el noveno título de liga.

“Dolió a todos nosotros (...) esa misma base fue la que salió campeón tiempo después (...) nos trataron de vendidos, que inclusive que hubo jugadores que le habían llamado... todo es mentira. No se llegó a esa instancia, pero ese partido fue muy clave para que nosotros pudiéramos salir campeones después”. explicó.

¿QUÉ CAMBIOS EFECTUÓ CRUZ AZUL FRENTE A PUMAS?

El que más llamó la atención fue la entrada de Sebastián Jurado por Jesús Corona. Pese a que Cruz Azul tenía una cómoda ventaja de cuatro goles en el marcador, los aficionados culparon, en gran medida, a Robert Dante Siboldi por la decisión de colocar al exarquero de Veracruz sobre el campeón olímpico en Londres 2012.

Luego de que el partido finalizara con Pumas como vencedor y finalista del Guard1anes 2020, el propio Jesús Corona salió a explicar el motivo de su ausencia. “Esta es una situación muy difícil y triste para todos los aficionados y parte del club, pero quiero informarles de mi situación, por la cual no pude apoyar el día de hoy al equipo. Traigo una lesión en las rodillas que no me tiene al 100 por ciento además que el día de hoy nos entregaron los resultados de COVID y lamentablemente di positivo lo cual me quitó todas las posibilidades de poder estar en este partido, estoy totalmente con ustedes equipo”, escribió en su cuenta de Instagram.

De igual manera, el propio Robert Dante Siboldi explicó en conferencia de prensa que la culpa del resultado no tenía nada que ver con la elección del guardameta. “No se recuperó Chuy y no estaba al 100 por ciento, se habló, se tuvo que tomar la determinación. Él quería estar. Sebastián no tuvo culpa. Dejamos de hacer cosas, tener carácter, el rival nos superó en actitud nada más”, indicó tras haber finalizado el partido en 2020.

