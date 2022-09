Pablo Aguilar sobre Jaime Ordiales: 'Las personas falsas no me gustan'

Pablo Aguilar se convirtió en un ídolo de Cruz Azul, pues logró romper la sequía de títulos al vencer a Santos en el Clausura 2021. Sin embargo, y a pesar del deseo del paraguyo de continuar en el club, la directiva decidió no renovar su contrato, por lo que abandonó la institución previo a que diera inicio el Apertura 2022.

Curiosamente, estos hechos se dieron unos meses después de que Ordiales regresara a la directiva de La Máquina, por lo que el central sudamericano evitó hablar sobre el ahora director de selecciones nacionales en una entrevista con W Deportes, pues lo considera como un ser 'falso'.

"Es una persona de la que no me gustaría hablar, las personas falsas no me gustan", fueron las declaraciones de Pablo Aguilar al ser cuestionado sobre su relación con el exjugador mexicano.

De igual manera, el ahora futbolista del Club Libertad habló sobre la goleada histórica que recibió Cruz Azul, donde aseguró que fue un resultado engañoso por lo que si se volvieran a enfrentar, no recibirían la misma cantidad de goles.

"Sorprendido y con mucho dolor por los compañeros, porque yo sé el sacrificio que hacen y cómo trabajan, pero fue un resultado engañoso y accidental, si se repite no vuelve a pasar", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: JAIBER JIMÉNEZ BUSCA CONSOLIDARSE EN LA LIGA MX BAJO EL MANDATO DE ‘POTRO’ GUTIÉRREZ