Pol Fernández: 'Boca no ejecutó la compra y lo mejor era regresar a México'

Guillermo Fernández volvió a Cruz Azul después de una estancia de un año en Boca Juniors a préstamo y aunque se decía que el jugador sería comprado por el cuadro Xeneize la opción no fue ejecutada por el equipo argentino.

"Mi representante, que es mi papá, tenía muy claro que nuestro destino era Cruz Azul. Boca tenía una opción de compra en diciembre que pasó. Supuestamente se iba a ejecutar y yo iba a dejar de ser de Cruz Azul, pero las cosas cambiaron, la compra no se iba a ejecutar ese mes, el panorama nos cambió a todos y tomamos la decisión que lo mejor era seguir acá en México", declaró Fernández a Fox Sports.

Actualmente, Pol se encuentra recuperándose se una lesión, pero pudo disputar unos minutos del juego ante Necaxa.

"Estoy muy contento disfrutando mucho de esta nueva oportunidad. Era lo que quería, lo que anhelaba y hoy ya me siento al 100 con este grupo, disfrutando todos los días un poquito más. Esos 15 minutos me pusieron feliz, hacía mucho que no podía jugar y volver a entrar a una cancha es lo que más me gusta, así que lo disfruté mucho. El equipo ganó y es una satisfacción doble", comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUAN REYNOSO: 'TIGRES ES UNA INSTITUCIÓN MUY GRANDE Y DE RESPETO'