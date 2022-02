Reynoso previo al debut de la Máquina en Concachampions: 'Lo veo como una oportunidad'

Con una nueva oportunidad en la Liga de Campeones de la Concacaf, el entrenador Juan Reynoso descartó que buscará revancha para conquistar el título internacional, luego de que se les negara el año paso, tras caer frente al LAFC en los Cuartos de Final.

“En lo personal creo que más allá de lo que se puede decir que si es o no una revancha, yo lo veo como oportunidad. La revancha la tuvimos con Monterrey y no nos alcanzó, al final ellos nos superaron y ya está, se cambió de página y ahora hay que aprovechar esa localía que tendremos”, comentó el peruano en rueda de prensa.

La Máquina podría tomar ventaja a su rival en turno que lleva más de un mes sin ver actividad en partidos oficiales ni amistosos, tras perder la final de la Canadian Premier League ante el Pacific FC; sin embargo, Reynoso no se confía de la condición que llegará el conjunto canadiense.

“Sabemos que aquí no hay medias tintas; ganas o fracasas, pero también es una situación nueva, no voy a mentir. Ellos creo que el último partido que tuvieron fue en diciembre y es seguro que nos van a presentar algo diferente, además de que no juegan mal y que el técnico tiene futbolistas que se hacen fuertes de local", señaló.

Por otra parte, Máximo Reynoso aseguró que con refuerzos o sin refuerzos en casa temoirada, Cruz Azul siempre tiene la presión por mantenerse en un buen lugar de la tabla, así como para conseguir victorias.

“Es que la presión aquí siempre existió aquí, de repente el tema mediático no es como hoy, ahora hay redes, así que más allá de que lleguen jugadores, ahora porque vienen unos muchachos más, pero lo importante es que en el grupo crezca la competencia interna", apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OSVALDO GONZÁLEZ: EL EXJUGADOR DE TOLUCA SUFRIÓ UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO EN CHILE