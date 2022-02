Lillini descartó revancha de Pumas ante Saprissa: ‘Suena a venganza y no es así’

Pumas está por iniciar su participación en la Liga de Campeones de la Concacaf, en donde enfrentarán a un rival conocido: el Saprissa, conjunto ante el que perdieron la Final de este torneo en 2005 y aunque el entrenador Andrés Lillini expresó su deseo de ganar, aseguró que no existe sed de revancha contra este equipo.

“De aquella Final nada, la palabra revancha me suena a venganza o tener en la cabeza situaciones que no son. Al futbolista hay que decirle que quien se pare enfrente hay que ganar. Venimos con una ilusión, que es el torneo internacional, la ilusión está intacta, pero revancha para nada”, declaró en conferencia.

Además, el estratega universitario depositó toda su confianza en la plantilla que tiene, conformada por jugadores experimentados y juveniles, ya que dijo eligió a los que cuentan con mejores condiciones para encarar este torneo y dejó saber que el club tiene su máxima aspiración en coronarse campeones.

“El 80 por ciento de este grupo ganó la posibilidad de competir jugando esa Final, no veo las cuestiones negativas. Tenemos un grupo que compite y no queremos bajarnos de nada. Como entrenador feliz de poder estar aquí, de que el futbol me dé esta posibilidad como entrenador. Queremos jugar la Final para devolverle a esa gente la ilusión de poder tener un título internacional”, manifestó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉS LILLINI: 'VAMOS A APOSTAR POR LIGA Y POR CONCACHAMPIONS'