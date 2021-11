Reynoso tras eliminación de Cruz Azul: 'El plan es refuerzos a la altura de lo que es el club'

Se terminó la campaña para Cruz Azul, y con ello nace la incertidumbre entorno al plantel que formará para el próximo torneo, situación que espera tener resuelta Juan Reynoso, quien espera refuerzos que estén a la altura.

“Ese es el plan, refuerzos a la altura de lo que es el club. Tanto lo que fue diciembre y enero y a mitad del año no se pudo, realmente no se pudo, uno valora el esfuerzo de la directiva que quiso pero no se pudo, pero creo que cuando pasan este tipo de situaciones pasan por algo, seguro dejamos de hacer todos, el primero que levanta la mano soy yo y hoy por las bajas por el tema contractual, por lo de Orbe, seguro el grupo no se va a volver a juntar, por eso les agradecía y está en nosotros optimizar los recursos trayendo gente que seguro va a ayudarnos a reinventarnos y a volver a ser un equipo competitivo.”, dijo tajante.

Por otra parte, el timonel cementero rechazó que el equipo no se haya entrenado en el repechaje ante Rayados, pero lamentó que su equipo diera errático en definición.

"Es cuestión de ver el video. Por lo que vi, en más de un momento pudimos empatar y remontar. Si no hubiera visto un equipo entregado lo diría, nos metimos al juego, tuvimos el empate. Si contamos los entrenamientos que estuvimos juntos es para meternos un tiro. Nos ganaron bien, no tengo ninguna excusa ni pretexto", concluyó.

