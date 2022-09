Rodolfo Rotondi, con el objetivo de brillar con Cruz Azul: 'Ser ídolo como Chelito'

Apenas lleva unos meses en México, pero Rodolfo Rotondi dejó en claro que es feliz vistiendo la camiseta de Cruz Azul y ya sueña con convertirse en un ídolo como lo hizo su gran amigo, César el 'Chelito' Delgado, aunque se desmarca de las comparaciones.

“No me quieran comparar ni un poquito con el Chelito porque no arranco, el Chelito era un jugador distinto, uno de esos que salen cada 100 años , era uno de esos que se sacaban tres o cuatro jugadores de encima, claramente es un ídolo de Cruz Azul”

“Ser ídolo en un club tan grande no es fácil, cuando él viene acá yo veo el cariño que le tiene la gente y cómo lo tratan y es increíble. Obviamente uno llega a estos clubes tan grandes y se va poniendo sueños, ya sea hacer un gol, ganar campeonatos y el más grande es llegar a ser ídolo como lo fue Chelito”, reveló en exclusiva a RECORD.

“Obviamente uno llega a Cruz Azul y espera pelear arriba, lamentablemente me tocó estar gran parte del tiempo abajo, pero creo que estas cosas se pasan dando la cara, redoblando esfuerzos y dejando todo en la cancha, el futbol es así, es parte del deporte, pero hay un salir adelante todos juntos”, comentó.

En esa misma línea, el ex de Defensa y Justicia sabe que los goles y las asistencias lo hacen acreedor al cariño de la afición, pero aseguró que gusta de apoyar a sus compañeros en defensa y espera que los triunfos grupos les traigan recompensas.

“Por ahí si, a uno le encanta asistir y hacer goles, los dos son objetivos, pero siempre y cuando sirvan para conseguir los tres puntos. En Argentina lo dije, tuve muchas asistencias, pero fue gracias a mis compañeros que siempre me ponían en una zona importante del campo , siempre es lindo conseguir cosas a nivel individual, pero depende mucho de lo grupal y eso es lo más importante . Soy un jugador que me gusta atacar, pero también me gusta defender, me gusta apoyar al equipo en la recuperación de la pelota y obviamente si se pueden anotar goles es lo ideal”, concluyó.

