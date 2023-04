Rodrigo Huescas, futbolista de Cruz Azul, se encuentra en la órbita de equipos de la Bundesliga y la Eredivisie en el futbol europeo.

De acuerdo con información del periodista Dominik Schneider, dos equipos del futbol alemán estarían interesados en los servicios del mexicano.

Sumado a esto, algunos clubes de los Países Bajos también siguen de cerca al jugador de 19 años que ha tenido un buen torneo con La Máquina.

Por ahora, no hay una oferta concreta, pero sí hay interes de los clubes europeos por seguir el crecimiento del mexicano y ver un posible traspaso hacia el 'Viejo Continente'.

EUROPA ES EL OBJETIVO

“Sí me visualizo, no sé si a corto, mediano o largo plazo, pero sí me gustaría. Me encantaría conocer el futbol de allá y por lo tanto no me queda de otra más que trabajar para para poder lograr cumplir ese objetivo”, señaló Huescas en conferencia de prensa.

