Rotondi sobre su expulsión: "El que se haya revertido la situación me hace feliz"

Carlos Rotondi debutó con el pie izquierdo en Cruz Azul y en la Liga MX, pues a pocos minutos de estar en la cancha se fue expulsado, en lo que representó la primera roja en su carrera. Situación que no entendía el jugador, pues consideró que no entró con mala intención.

“Ni cerca había estado cerca de ser expulsado en mi carrera, cuando pasa la jugada, sabía que había tocado al defensor. Pero no lo había tocado fuerte, no lo había lastimado, incluso se baja la media y no tenía nada”, explicó Carlos Rotondi en entrevista para ESPN.

¡Revisan el VAR y Rotondi es expulsado por la dura entrada sobre el defensa del Atlas, Santamaría!#EmociónAlDoble #J3 pic.twitter.com/MH044aXIgn — FUT Azteca (@futaztecadep) July 16, 2022

La Máquina metió la apelación para que le quitaran el partido de suspensión a Rotondi y esta procedió, situación que le dio alegría al atacante argentino.

“Tuve mucha impotencia porque no tuve manera de sacar el pie. Si hubiera sido una jugada donde lastime al jugador, hubiera sido el primero que me hubiese hecho responsable. El que se haya revertido la situación me hace feliz”, finalizó.

