Santiago Giménez: 'Nunca me he planteado jugar en Chivas'

El delantero del Cruz Azul, Santiago Giménez, aseguró que nunca ha considerado la posibilidad de jugar con las Chivas, a pesar de que respeta su grandeza y el hecho de que sólo juegue con mexicanos.

"No, nunca me he planteado jugar en Chivas, estoy al cien por ciento en Cruz Azul y de aquí brincar a Europa. Yo le tengo mucho respeto a Chivas, por la grandeza del club, juegan con puros mexicanos, es un club muy lindo, igual que Cruz Azul. Ambos tienen historia y es un partido con un sabor más rico", confesó para ESPN.

Si bien es consciente de que La Máquina ha fallado en algunos aspectos, confía en que lograrán meterse directo a Liguilla.

"Creo que venimos haciendo las cosas bien. Estamos peleando por entrar a los primeros 4, hemos perdido 2 partidos y ha sido por errores nuestros y creo que estamos bien, Chivas está ahí y tenemos que salir a proponer, aunque sea su estadio", comentó.

Las Chivas y el Cruz Azul se enfrentarán en el Estadio Akron el sábado 23 de abril, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2021.

