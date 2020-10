Siboldi sobre partida de Lichnovsky: 'No estaba en planes su salida, surgió de último momento'

La salida de Igor Lichnovsky de Cruz Azul al Al-Shabab, equipo profesional de Arabia Saudita, es un hecho, y Robert Dante Siboldi, técnico de La Máquina, confirmó que la venta del defensor chileno no estaba planeada.

“No estaba en planes la salida de Igor, esto surgió de último momento. Es una situación que es un tema personal de él”, informó el técnico uruguayo. Igor no fue convocado para el partido contra Toluca de manera sorpresiva y su lugar lo ocupó Josué Reyes.

A su vez, Siboldi dijo que espera que la plantilla no sufra más bajas en los próximos días, ya que esta situación puede afectar el funcionamiento y perjudicar los planes que tiene Cruz Azul por el campeonato del futbol mexicano.

“Espero que no haya más cambios y salidas porque nos veríamos afectados por no tenerlo planeado”, comentó el estratega celeste. Y es que Igor no es el único jugador de La Máquina que tiene ofertas para salir del club.

En este torneo, el defensa central andino se volvió una pieza recurrente en el once ideal de Cruz Azul. Vio actividad en once compromisos en los que jugó todos los minutos posibles y acumuló cinco tarjetas amarillas.

Ahora se atraviesa una Fecha FIFA y el futbol mexicano no verá actividad la próxima semana, lo que significa una buena noticia para los celestes, pues recientemente se informó que el central paraguayo Pablo Aguilar recibió su alta deportiva por parte del cuerpo médico y podrá suplir el lugar de Igor.

Pablo no juega desde la ruptura de ligamento cruzado que sufrió en un partido de la Concachampions en febrero de este año.

