Siboldi tras derrota ante Tigres: 'No es normal que Cruz Azul no gane en tres juegos, eso no está permitido'

Un empate y dos derrotas de forma consecutiva tienen a Cruz Azul al borde de caer en puestos de repechaje; sin embargo, Robert Dante Siboldi, entrenador de La Máquina admitió que una institución como la cementera no puede permitir una racha de ese tipo y que ya no deben de dejar escapar más puntos.

“Son momentos difíciles porque no es normal que Cruz Azul no gane en tres partidos y eso no está permitido. Estamos conscientes de que estamos dejando ir puntos en una parte importante del torneo, creo que si habrá que ajustar lo necesario”, reconoció el técnico cementero.

“No quiero pensar en más allá de lo que es el siguiente partido, así lo hicimos cuando se daban los resultados y no lo haré ahora que no se están dando”, añadió el estratega uruguayo.

Sin embargo, aseguró que no ve una confianza excesiva en su equipo, descartando una relajación grupal en las últimas semanas, argumentando que Cruz Azul no deja de generar futbol y solo está faltando contundencia.

“Si el equipo no estuviera generando y no domináramos partidos me preocuparía pero nos ha faltado concretar y hoy cuando tienes oportunidades contra rivales como Tigres las terminas pagando, nos faltas contundencia, simple, hay que trabajar y tener serenidad”, afirmó el estratega.

“No siento que se hayan relajado, no quiero decir que suene a excusa y no quiero que se interprete de esa manera pero si fuera un bajón de juego no generaríamos nada jugadas que tenemos, solo falta poder meterla”, finalizó Robert Dante Siboldi.

