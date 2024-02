‘Tito’ Villa niega haberse retado a golpes con el ‘Ojitos’ Meza: "Yosgart, ordena tus recuerdos"

Luego de que Yosgart Gutiérrez aseguró que Emanuel Villa y Enrique Meza se retaron a golpes, el mismo 'Tito' Villa, a través de redes sociales, desmintió la versión del exportero celeste.

Yosgart Gutiérrez, exportero de Cruz Azul, señaló que Enrique 'Ojitos' Meza, retó a los golpes al exfutbolista 'Tito' Villa, quien en ese momento era el delantero de La Máquina.

En entrevista para W Radio, Yosgart confesó que ocurrió un incidente con el autobús en el que viajaban en el camino al aeropuerto, por lo que no lograron tomar su vuelo para jugar como visitantes y tuvieron que regresar a La Noria; esto puso los ánimos a tope, por lo que tan sólo un comentario bastó para colmar la paciencia del 'Ojitos'.

"Alguien dijo por ahí algo que no le gustó al profe, era el Tito Villa... pues, ¿no lo reta el profe Meza a los trancazos?". Yosgart Gutiérrez continuó y tratando de imitar la voz de Meza, fue donde aseguró que el extécnico de la Máquina retó al delantero. "Estoy viejo, pero todavía le entro". Sin embargo, esto no pasó a mayores y lograron que, finalmente, no hubiera una pelea entre Meza y Villa.

EL PROFE MEZA LE CANTÓ UN TIRO AL @TitoVilla1982 …

Ojito a la anécdota que nos contó Yosgart Gutiérrez sobre las épocas de Don Enrique en el vestidor de Cruz Azul ENTREVISTA COMPLETA https://t.co/o1K5Em3ZGw pic.twitter.com/TGU4g8lwVA — W Deportes (@deportesWRADIO) February 28, 2024

Ante esto, Villa le pidió a Yosgart ordenar sus recuerdos y contó su versión sobre lo sucedido a través de su cuenta de Twitter.

"Nada que ver… A Yosgart se le confunden las historias! Conmigo se enojó una vez cuando jugábamos Copa Libertadores y se descompuso el bus! Yo bromeando dije algo, me escuchó y no le gustó! Luego antes de entrenar me pegó un cagadón terrible pero jamás me retó a pelear! Yosgart, ordena los recuerdos, porfa!", expresó Emanuel en sus redes sociales.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡SE AVERGÜENZAN! AFICIÓN DE TIJUANA SE TAPA LA CARA CON BOLSAS DE PAPEL POR MALOS RESULTADOS