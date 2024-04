Uriel Antuna sobre posible campeonato de goleo: 'No me lo explico'

Goleador inesperado. Con ocho anotaciones en el torneo Uriel Antuna lidera la tabla de goleo del Clausura 2024 y en plática con RÉCORD, el propio futbolista de Cruz Azul reconoció que desconoce cómo es que a una jornada de que termine la Fase Regular está por ganar su primer título de goleo.

“Creo que eso ni yo te lo puedo explicar, al final de cuentas me he estado concentrando en las cosas y en los detalles que me hacían falta, más fuera del campo y creo que dentro del campo he tenido esa tranquilidad, mis compañeros han ayudado mucho y creo que esto es en conjunto", comentó Antuna en entrevista con RÉCORD.

"Todos estamos comprometidos, nos comprometimos desde el principio en sacar esto adelante, a esta institución porque no nos merecíamos estar donde estábamos torneos pasados, este club es demasiado grande como para estar abajo en la tabla, cerramos filas y mostramos esa hambre que Martín (Anselmi) nos pide de querer estar siempre en los primeros puestos”, añadió el atacante.

El liderato general, que sigue al alcance, es uno de los objetivos que se trazaron en el torneo, aunque saben que deben de esperar el resultado de América en Puebla, en La Noria están convencidos de ir a ganar a Toluca. “Obviamente. Al principio de la temporada siempre fue uno de nuestro objetivos estar dentro de los 3 primeros lugares, ese será nuestro objetivo".

"Hay cosas que no dependen totalmente de nosotros, hay que hacer lo que nos toca que es ganar y después de ahí esperar resultados que no dependen de nosotros, pero nos toca hacer nuestro trabajo y debemos de ir a ganar a Toluca”, apuntó.

“El futbol se juega de 11 jugadores y creo que esto es un conjunto no solamente es un jugador. Al final todos somos importantes dentro del equipo tanto titulares como los que están en la banca, entonces solo tenemos que enfocarnos en lo que debemos de hacer; ellos también tienen sus fortalezas y debilidades", aclaró Uriel Antuna

