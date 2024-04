Clausura 2024: Panorama de los equipos que aspiran a Liguilla y Play-in

A falta de una fecha para que termine el Torneo Clausura 2024, los boletos directos a liguilla y Play-In se encuentran muy cerrados por la paridad en unidades de los equipos, por lo que en RÉCORD te presentamos un panorama de cada uno de los equipos que se están en la pelea por conseguir un boleto a la fiesta grande de la Liga MX.

AMÉRICA

Para asegurar el primer sitio de la tabla general, América tendrá que imponerse ante Puebla y esperar que Toluca, empate. Si los Diablos Rojos ganan, entonces dependerán de la diferencia de goles de ambos clubes.

En caso de empate aseguran el segundo sitio de la tabla y si Toluca no gana su juego ante Cruz Azul podrían ser líderes. Si América llega a caer ante Puebla, las Águilas perderían la posibilidad de alcanzar el liderato, ya que Toluca o Cruz Azul las superarían.

TOLUCA

Los Diablos Rojos podrían obtener el primer sitio de la tabla general si vencen a Cruz Azul y superan a América por diferencia de anotaciones; actualmente las Águilas cuentan con un gol más que el conjunto Escarlata.

En caso de empatar ante la Máquina, Toluca dependerá de que América pierda por dos o más goles para poder escalar al primer lugar. Si América gana, Toluca aseguraría el segundo sitio de la tabla con la victoria. De caer ante Cruz Azul, y en caso de que Monterrey logre imponerse a Necaxa, Toluca podría terminar en el cuarto lugar general.

CRUZ AZUL

Necesita obtener la victoria para asegurar un sitio directo en Liguilla. Si la Máquina Celeste se impone ante Toluca y América pierde ante Puebla, los de la Noria asegurarían el liderato con 33 unidades. En caso de ganar ante Toluca y que América gane, asegurarían el segundo sitio de la tabla general con 33 puntos.

De empatar su partido, dependería de que Monterrey, Tigres, Pachuca y Chivas no ganen sus partidos por dos o más goles para terminar tercero. Si Cruz Azul cae ante Toluca, a Monterrey le bastaría un empate ante Necaxa para superar a los celestes y si Tigres, Pachuca y Chivas ganan sus respectivos partidos el cuadro Celeste terminaría en el séptimo sitio y sería primero como local en el Play-In.

MONTERREY

Si Rayados se impone ante Necaxa y Cruz Azul cae ante Toluca, alcanzarían el segundo puesto de la tabla general con 32 unidades, dependiendo del resultado de América. Necesitaría una victoria por cuatro goles o más y que las Águilas perdieran por la misma diferencia para superarle. En caso de obtener un empate, aún podría conseguir el tercer lugar en caso de que Cruz Azul pierda ante Toluca, esto aunado a que Tigres, Pachuca, Chivas no ganen sus respectivos encuentros, ya que, de ser así, Rayados se quedaría en el sexto sitio asegurando su puesto directo a Liguilla.

De caer ante Necaxa, el conjunto hidrocálido los superaría en unidades y si se combina la victoria de Tigres, Pachuca y Chivas, Rayados finalizaría en el octavo sitio de la tabla y jugaría el Play-In como visitante.

TIGRES

Si Tigres se impone a Tijuana y se da la combinación de resultados en la que Monterrey empate o pierda ante Necaxa y Cruz Azul no gane ante Toluca, el conjunto Felino llegaría el tercer lugar de la tabla general. De llegar a ganar y que Monterrey pierda ante Necaxa pero Cruz Azul gane, el cuadro felino se haría del cuarto sitio de la clasificación

En caso de empatar el partido ante Tijuana, para asegurar el cuarto sitio general, Tigres necesitaría que Rayados pierda por goleada y que Pachuca y Chivas no ganen su partido. De no conseguir la victoria ante Tijuana, Tigres se mantendría con 28 unidades, por lo que tendría que esperar la derrota de Chivas, Necaxa, Pachuca y Pumas para mantenerse en el quinto sitio de la tabla general.

PACHUCA

De ganar su partido en casa ante Mazatlán, los Tuzos podrían llegar al tercer sitio de la tabla, si Tigres, Monterrey y Cruz Azul empatan o pierden sus partidos. En caso de conseguir un empate y llegar a 29 unidades, los hidalguenses tendrían que esperar que Tigres pierda, Chivas empate o pierda y que Pumas no se imponga por más de tres goles ante Gallos Blancos para terminar dentro de los seis primeros de la clasificación.

En caso de caer ante Mazatlán, Pachuca tendría que esperar que Chivas, Necaxa y Pumas no ganen sus partidos para asegurar el sexto sitio. Sin embargo, si Chivas empata o gana, Necaxa gana y Pumas gana por dos o más goles, los Tuzos tendrían que jugar el Play-In.

CHIVAS

De ganar el Clásico Tapatío, Chivas podría colarse al tercer lugar de la tabla general, esto si Pachuca, Tigres, Monterrey y Cruz Azul no ganan sus partidos. En caso de que Chivas gane su partido y Pachuca y Tigres empaten o pierdan, los tapatíos aseguran su lugar dentro de los seis primeros.

Un empate para Chivas podría mandarle a Play-In, dependería de que Tigres y Pachuca empaten o pierdan sus partidos, en caso de que estos dos resultados no se dieran, el conjunto Rojiblanco jugaría el Play-In. En caso de caer ante Atlas, el conjunto Rojiblanco no tendría posibilidad de clasificación directa y jugaría el Play-In, a menos que felinos y Tuzos también perdieran por goleada, y si Necaxa no gana.

NECAXA

De ganar su partido ante Monterrey, Necaxa llegaría 30 unidades, por lo que con la derrota o empate de Chivas, Pachuca y Tigres, llegaría al cuarto sitio de la tabla general asegurando así su boleto directo a los Cuartos de Final. En caso de empatar, necesitaría de una derrota de Chivas por más de dos goles y que Pachuca o Tigres sean goleados por más de tres o cuatro goles para alcanzar la clasificación directa.

En caso de caer ante Monterrey, los Rayos no tendrían oportunidad de la clasificación directa y tendrían que jugar el Play-In.

PUMAS

El conjunto universitario podría terminar en el quinto sitio de la tabla si gana su partido ante Querétaro y si Chivas, Pachuca y Tigres pierden o empatan sus encuentros por disputar. Sin embargo, un triunfo de Necaxa ante Monterrey no permitiría que los Pumas consiguieran la clasificación directa ya que necesitarían la combinación mencionada, pero obteniendo un triunfo por ante Gallos Blancos por más de cuatro goles.

En caso de conseguir un empate Pumas quedaría fuera de ingresar directo a Liguilla. Por lo que únicamente una derrota de Necaxa ante Monterrey lo colocaría como local en el Play -In. De caer ante Querétaro por más o tres goles, y si León vence por más de cuatro anotaciones a Juárez, Pumas podría quedar descalificado.

QUERÉTARO

De vencer a Pumas en el último juego del torneo por más de tres anotaciones, asegurarían su boleto al Play-In, por lo que con este resultado aspiran a conseguir el noveno sitio de la tabla general.

En caso de empate, dependería del resultado de León, ya que una victoria de los Melenudos los dejaría eliminados. De caer ante Pumas, únicamente la victoria de Juárez sobre León lo clasificaría como último sitio al Play-In en el décimo puesto.

LEÓN

En caso de que los Esmeraldas se impongan ante Juárez y si Pumas le gana a Gallos Blancos, asegurarían un sitio en el Play-In. En caso de conseguir un empate, sería con una derrota de Querétaro la única manera en la que conseguirían continuar en el Play-In.

De llegar a perder el encuentro ante Juárez, León tendría que esperar que Pumas golee por más de cuatro goles a Querétaro para conseguir el último puesto para el Play-In.

EQUIPOS ELIMINADOS

Santos Laguna, Mazatlán FC, Atlas, Atlético de San Luis, Puebla, FC Juárez y Tijuana se encuentran eliminados y únicamente los últimos tres se encuentran en la parte baja de la tabla de cocientes.

